Карточки товара
Инфографика маркетплейсов - Ozon, Wildberries, Yandex и др. Привлекательный и уникальный визуал, дополнит карточку основными преимуществами товара и позволит выделится среди конкурентов.
Хотите значительно увеличить объёмы продаж ваших товаров на маркетплейсах
Грамотный, красивый и, главное, работающий на продажи визуал + инфографика - вот мощный инструмент для продвижения и роста рейтинга товара и вашей прибыли.
Меня зовут Анна - я дизайнер маркетплейсов. Я знаю, что нужно сделать, чтобы ваша карточка продавала.
Делаю карточки с нуля.
Подчеркну ключевые преимущества вашего продукта.
Работаю быстро и ответственно
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