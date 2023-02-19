Карточки товара

Инфографика маркетплейсов - Ozon, Wildberries, Yandex и др. Привлекательный и уникальный визуал, дополнит карточку основными преимуществами товара и позволит выделится среди конкурентов.

Хотите значительно увеличить объёмы продаж ваших товаров на маркетплейсах

Грамотный, красивый и, главное, работающий на продажи визуал + инфографика - вот мощный инструмент для продвижения и роста рейтинга товара и вашей прибыли.

Меня зовут Анна - я дизайнер маркетплейсов. Я знаю, что нужно сделать, чтобы ваша карточка продавала.

Делаю карточки с нуля.

Подчеркну ключевые преимущества вашего продукта.

Работаю быстро и ответственно