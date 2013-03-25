Annetta922

Анна Annetta922

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сверстать сайт

    $50

    Есть дизайн макет в psd, пример в прикрепленном файле Срок 2 дня, после утверждения кандидатуры. Стоимость 1200 руб. Возможно предложить свою цену.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Сверстать сайт. Сайт на Word Press Есть макет сайта в psd, +Описание каждой страницы в Power Point (меню слева) Сделать так, что бы через админ панель можно было делать ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад