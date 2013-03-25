Annetta922

$50
Есть дизайн макет в psd, пример в прикрепленном файле Срок 2 дня, после утверждения кандидатуры. Стоимость 1200 руб. Возможно предложить свою цену.
HTML-верстка33 заявки
Закрыт
12 лет назад
Есть дизайн макет в psd, пример в прикрепленном файле Срок 2 дня, после утверждения кандидатуры. Стоимость 1200 руб. Возможно предложить свою цену.
Сверстать сайт. Сайт на Word Press Есть макет сайта в psd, +Описание каждой страницы в Power Point (меню слева) Сделать так, что бы через админ панель можно было делать ...