Строго положительный отзыв. Очень приятно работать с Алексей, особенно понравилось, что я всегда был в курсе того, что происходит по проекту. Конструктивный подход, отчёт по каждой стадии проекта. Алексей был ВСЕГДА на связи. Если он отсутствовал, я всегда был предупреждён заранее, знал когда именно он вернётся. Сроки выдержаны, сделано всё качественно, человек явно профессионал.