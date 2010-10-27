Antik382

Алексей Кочкин Antik382

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
kakzhetak
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Парсер + импорт/экспорт (joomla + virtuamart)
Строго положительный отзыв. Очень приятно работать с Алексей, особенно понравилось, что я всегда был в курсе того, что происходит по проекту. Конструктивный подход, отчёт по каждой стадии проекта. Алексей был ВСЕГДА на связи. Если он отсутствовал, я всегда был предупреждён заранее, знал когда именно он вернётся. Сроки выдержаны, сделано всё качественно, человек явно профессионал.
С Иваном было приятно работать, всегда деловое общение. Рекомендую как заказчика.
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