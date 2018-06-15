Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов
Моя цель - стать хорошим исполнителем для вас
Польза для вас - Найти исполнителя с адекватным и стабильным
качеством, кто постоянно на связи 24/7 и делает поставленные
задачи в срок и кто не портит вашу репутацию.
Что я могу:
1. Дизайн Лендингов
2. Дизайн Интернет-магазинов
3. Дизайн Многостраничных сайтов
4. UI/UX дизайн
Я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.
Моё портфолио на Behance (нажмите на ссылку)
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