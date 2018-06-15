Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов

Моя цель - стать хорошим исполнителем для вас

Польза для вас - Найти исполнителя с адекватным и стабильным

качеством, кто постоянно на связи 24/7 и делает поставленные

задачи в срок и кто не портит вашу репутацию.

Что я могу:

1. Дизайн Лендингов

2. Дизайн Интернет-магазинов

3. Дизайн Многостраничных сайтов

4. UI/UX дизайн

Я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

Моё портфолио на Behance﻿ (нажмите на ссылку)