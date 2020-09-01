$20
Нужно создать сайт-визитку детейлинг-студии и разместить в сети на купленном домене. Дизайн, технические работы по наладке, выбор хостинга и т.д.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Нужно создать сайт-визитку детейлинг-студии и разместить в сети на купленном домене. Дизайн, технические работы по наладке, выбор хостинга и т.д.
Необходимо разработать фирменный стиль и дизайн вывески/дизайн прайс-листа в фирменном стиле/дизайн стикеров/дизайн полиэтиленовых фирменных пакетов/дизайн разметки/фирменный бланк/визитка/фирменная одежда. Есть утвержденный логотип, цветовая гамма.
Необходимо создание фирменного стиля для детейлинг-центра. Профиль компании: уход за премиальными автомобилями (полировка, нанесение керамических покрытий, химчистка и прочие услуги высокого уровня качества). В предложениях прошу сообщать, что входит в разработку фирменного стиля. В идеале на выходе ...