AntonChu

Антон AntonChu

 
33 годаРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта-визитки

    $20

    Нужно создать сайт-визитку детейлинг-студии и разместить в сети на купленном домене. Дизайн, технические работы по наладке, выбор хостинга и т.д.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля детейлинг-центра по утвержденному логотипу

    Необходимо разработать фирменный стиль и дизайн вывески/дизайн прайс-листа в фирменном стиле/дизайн стикеров/дизайн полиэтиленовых фирменных пакетов/дизайн разметки/фирменный бланк/визитка/фирменная одежда. Есть утвержденный логотип, цветовая гамма.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля детейлинг-центра

    Необходимо создание фирменного стиля для детейлинг-центра. Профиль компании: уход за премиальными автомобилями (полировка, нанесение керамических покрытий, химчистка и прочие услуги высокого уровня качества).  В предложениях прошу сообщать, что входит в разработку фирменного стиля. В идеале на выходе ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
ixandr1a
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создание сайта-визитки
Антон, отличный заказчик, задачу поставил четко, мгновенная обратная связь, по оплате тоже все ок! Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
С заказом справился с минимумом вопросов, всё очень быстро и без подводных камней. Рекомендую
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$140
10 баллов
3 года назад
Разработка фирменного стиля детейлинг-центра по утвержденному логотипу
Все прошло отлично. Рекомендую как ответственного заказчика.
Результаты сотрудничества отличные, гибкая реакция на все пожелания, терпеливость и вежливость на высоте. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$170
10 баллов
3 года назад
Разработка фирменного стиля детейлинг-центра
Все отлично. Рекомендую
Всё чётко, по делу и в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв