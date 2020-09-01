Необходимо создание фирменного стиля для детейлинг-центра. Профиль компании: уход за премиальными автомобилями (полировка, нанесение керамических покрытий, химчистка и прочие услуги высокого уровня качества). В предложениях прошу сообщать, что входит в разработку фирменного стиля. В идеале на выходе ...