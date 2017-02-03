Antonina-406

Антонина Булычева Antonina-406

 
28 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Создание анимации, обработка фото, создание коллажей, верстка и редакция печатных изданий

2011 – свидетельство об окончаниисредней общеобразовательной школы.

2011 — 2015 – Федеральноегосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Чернушинский политехнический колледж», специальность  «Информационные

системы».  Имеются удостоверения: «Оператор электронных и

электронно-вычислительных машин», «администратор компьютерных сетей».

Опыт работы:

2014 – 2015 ИТЦ ГБОУ СПО «КПК» в качестве лаборанта ИТЦ,

                      МБОУ ДПОС «ММЦ» — инженер по ИТ,

                      ИП Дорош фотостудия «Фрагмент» — дизайнер.

Навыки:

Знание английского языка со словарем;опытный пользователь ПК (MS Office, Exsel, AutoCad, Power Point, Photoshop,

osTicket).

AutoCADPhotoshop
Портфолио