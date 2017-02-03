Создание анимации, обработка фото, создание коллажей, верстка и редакция печатных изданий
2011 – свидетельство об окончаниисредней общеобразовательной школы.
2011 — 2015 – Федеральноегосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Чернушинский политехнический колледж», специальность «Информационные
системы». Имеются удостоверения: «Оператор электронных и
электронно-вычислительных машин», «администратор компьютерных сетей».
Опыт работы:
2014 – 2015 ИТЦ ГБОУ СПО «КПК» в качестве лаборанта ИТЦ,
МБОУ ДПОС «ММЦ» — инженер по ИТ,
ИП Дорош фотостудия «Фрагмент» — дизайнер.
Навыки:
Знание английского языка со словарем;опытный пользователь ПК (MS Office, Exsel, AutoCad, Power Point, Photoshop,
osTicket).
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