Antonina30

Антонина Antonina30

 
36 летМолдова/Кишинев
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Написание текстов, статей, раскрутка форумов.

темы:

планирование

беременность

роды

здоровое питание

вегетарианство

веганство

сыроедение

рецепты

уход за новорожденным

динамическая гимнастика

ребефинг

нумерология

таро

чакры и маятник

рейки

и многое другое)

Отзывы заказчиков
Valeriia174
Валерия 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Составление вопросов
Отличный исполнитель! Все вовремя, поправки вносились незамедлительно. Буду обращаться к данному исполнителю еще. Рекомендую!
Приятно с вами работать! Благодарю! Готова сотрудничать в любой момент)
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