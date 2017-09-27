Antonina30

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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Все вовремя, поправки вносились незамедлительно. Буду обращаться к данному исполнителю еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно с вами работать! Благодарю! Готова сотрудничать в любой момент)