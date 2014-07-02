$300
Нужно сделать небольшой сайт визитку для стоматологической клиники. Главная + несколько внутренних: цены, о нас, контакты. Информацию и фотографии высал на почту.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно сделать небольшой сайт визитку для стоматологической клиники. Главная + несколько внутренних: цены, о нас, контакты. Информацию и фотографии высал на почту.
В предоставленном шаблоне подобрать и поменять цвета. Цвета должны соответствовать книжной тематике и быть более теплыми. Рассмотрю предложения. Бюджет обсуждаем. Прикрепил одну из страниц.
Нужно сделать редизайн сайта eina.ru. Детали обсудим с исполнителем. Пожелания: современный легкий сайт. Указывайте сроки и стоимость, в личку просьба не писать. Без портфолио кандидатов не рассматриваю.