Anvil

Евгений Шелег Anvil

 
33 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Стоматологическая визитка

    $300

    Нужно сделать небольшой сайт визитку для стоматологической клиники. Главная + несколько внутренних: цены, о нас, контакты. Информацию и фотографии высал на почту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Надо пересмотреть цветовую политику дизайна

    $100

    В предоставленном шаблоне подобрать и поменять цвета. Цвета должны соответствовать книжной тематике и быть более теплыми. Рассмотрю предложения. Бюджет обсуждаем. Прикрепил одну из страниц.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Нужно сделать редизайн сайта eina.ru. Детали обсудим с исполнителем. Пожелания: современный легкий сайт. Указывайте сроки и стоимость, в личку просьба не писать. Без портфолио кандидатов не рассматриваю.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Стоматологическая визитка
Очень приятный в общении заказчик. Все хорошо с предоплатой и оплатой. Был всегда на связи. Рекомендую!
Спасибо за быструю и качественную работу! Все понравилось
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Надо пересмотреть цветовую политику дизайна
Сотрудничеством более чем доволен: постановка задач, всегда на связи, моментальная оплата) Очень позитивный заказчик, мои рекомендации Евгению!
Все четко. Не первое сотрудничество. Сделал и предложил даже больше чем я просил. Огромное спасибо.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Одни положительные эмоции от сотрудничества. Отличный заказчик и человек! Мои рекомендации!
Все очень четко и в срок! Угадывает желания с полуслова. Отдельное спасибо за индивидуальный подход :)
Ответный отзыв