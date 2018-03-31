Здравствуй! Я художник, дизайнер, творческая личность! Всегда открыта для новых заказов, достижений и побед!

Портфолио:

http://illustrators.ru/users/aquamarinis

https://virink.com/aquamarinis

Работаю на графическом планшете в разных стилях. (Растр/вектор). Знаю программы Adobe Photoshop, Corel Draw. Adobe Illustrator, ArtRage, Adobe premiere pro.

За плечами художественная школа, опыт работы 2d художником в геймдеве, дизайнером одежды, по тканям (рапорты, принты).

Работаю быстро, качественно и с фантазией.