Archebald

Гишиев Archebald

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Hexagon OnLine

    Есть такая старая игра Hexagon - http://onlineguru.ru/3052/view.html Надо написать аналог игры только с поддержкой Интернет.. Ваши предложения?

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт по продаже дисков

    Мне нужен простенький сайт на подобии http://agdb.net.ru/ (дизайн покрасивее, практичность один в один) Сайт по продаже компьютерных дисков. Ваши предложения, сроки и стоимость?

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад