Есть такая старая игра Hexagon - http://onlineguru.ru/3052/view.html Надо написать аналог игры только с поддержкой Интернет.. Ваши предложения?
Разработка игр3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Есть такая старая игра Hexagon - http://onlineguru.ru/3052/view.html Надо написать аналог игры только с поддержкой Интернет.. Ваши предложения?
Мне нужен простенький сайт на подобии http://agdb.net.ru/ (дизайн покрасивее, практичность один в один) Сайт по продаже компьютерных дисков. Ваши предложения, сроки и стоимость?