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Скайп -ARTIOM.SHARY
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
CSSHTMLJoomla
Работой доволен, дизайн сайта сделал по всем требованиям. Внимательно прислушивался к пожеланиям.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! Предоплату 50% перевел в первый же день. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
$100
10 баллов
15 лет назад
Все сделано на отличном уровне. Флеш просто восхитительный. Артем отличный мастер своего дела. Все сделанно без задержек, даже наоборт, я слегка задержал оплату, на что Артем отреагировал адекватно и с пониманием. Оценка 10+
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Добросовестный заказчик! Надеюсь на дальнейшую совместную работу
$10
10 баллов
16 лет назад
Очень довольна работой Артема. С первого раза сделал баннер, который полностью подошел требованиям. Рада, что не ошиблась в выборе исполнителя. Артем, спасибо большое.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Добросовестный заказчик! Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $80
от 3 дней
#598
Баннеры
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#335
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#4893