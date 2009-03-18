Archi

Артем Шарый Archi

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Последние проекты  —

https://windmaster.ru/

http://horsedelux.esy.es/#top

http://nugabestbel.by/by-ru/

http://parketek.ru/

http://www.guardian.in.ua/

http://visa-express.org/

http://www.borovaya.by/private/

 

Портфолио (много не коммерческих работ) -

http://archiweb.cc.ua/web-sites.html

 

Контакты -

Телефон -(063) 719 07 95

Почта [email protected]

Скайп -ARTIOM.SHARY

Отзывы заказчиков

Dmitry-Turin
Дмитрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Редизайн портала
CSSHTMLJoomla
Работой доволен, дизайн сайта сделал по всем требованиям. Внимательно прислушивался к пожеланиям.
Доволен сотрудничеством! Предоплату 50% перевел в первый же день. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Ответный отзыв
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Дизайн в ПСД
Все сделано на отличном уровне. Флеш просто восхитительный. Артем отличный мастер своего дела. Все сделанно без задержек, даже наоборт, я слегка задержал оплату, на что Артем отреагировал адекватно и с пониманием. Оценка 10+
Доволен сотрудничеством. Добросовестный заказчик! Надеюсь на дальнейшую совместную работу
Ответный отзыв
takha
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Флеш баннер
Очень довольна работой Артема. С первого раза сделал баннер, который полностью подошел требованиям. Рада, что не ошиблась в выборе исполнителя. Артем, спасибо большое.
Очень доволен сотрудничеством. Добросовестный заказчик! Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $80
от 3 дней
#598
Баннеры
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#335
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#4893