Необходимо доработать логотип и изображение. Привести их к презентабельному виду. Жду предложений по доработке и цену за работу.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Необходимо доработать логотип и изображение. Привести их к презентабельному виду. Жду предложений по доработке и цену за работу.
Перерисовать изображение по примеру
Необходимо разработать логотип для сайта оккультной тематики. Логотип должен вписываться в текущий дизайн сайт.
Необходимо срисовать небольшой набросок с фотографии.