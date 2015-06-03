Archot12

Михаил Archot12

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа
Все отлично, обращайтесь. Мои рекомендации.
Соблюдены все требования, работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Перерисовка изображениея
Все отлично, обращайтесь. Мои рекомендации.
Ответственный, исполнительный фрилансер, рекомендую.
Ответный отзыв