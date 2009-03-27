Коллектив студии «Аргонит» приветствует Вас.
Наша компания специализируется на cоздании концепций, разработке и реализации игр самых разных видов, как простых flash-игрушек, так и сложных полноценных программных продуктов, таких как shareware-игры.
Спектр наших услуг чрезычайно широк: от создания графики к игре до полной реализации игры «под ключ», начиная с концепции и заканчивая программным воплощением. Штат нашей непрерывно развивающейся компании постоянно пополняется высококлассными специалистами и сейчас над реализацией любой Вашей сложной и интересной задачи с удовольствием будут трудиться: гейм-дизайнеры, 2D, 3D, flash-художники и программисты. Благодаря такой сильной команде мы уже создали для многих крупных клиентов ряд игр, которыми Вы можете полюбоваться в нашем портфолио (а во многие из них - и поиграть).
Наши услуги:
* Создание казуальных shareware-игр
* Создание flash-игр
* Изготовление flash-версий shareware-игр
* Разработка графики для flash и shareware-игр
* Создание браузерных online-игр
Наше портфолио можно посмотреть на сайте http://www.argonyt.ru
Наши клиенты
* Yandex
* Rambler
* IT-Territory
* Intel
* Alawar
* BrainStorm
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!