Координатор проектов студии "Argonyt"

Коллектив студии «Аргонит» приветствует Вас.

Наша компания специализируется на cоздании концепций, разработке и реализации игр самых разных видов, как простых flash-игрушек, так и сложных полноценных программных продуктов, таких как shareware-игры.

Спектр наших услуг чрезычайно широк: от создания графики к игре до полной реализации игры «под ключ», начиная с концепции и заканчивая программным воплощением. Штат нашей непрерывно развивающейся компании постоянно пополняется высококлассными специалистами и сейчас над реализацией любой Вашей сложной и интересной задачи с удовольствием будут трудиться: гейм-дизайнеры, 2D, 3D, flash-художники и программисты. Благодаря такой сильной команде мы уже создали для многих крупных клиентов ряд игр, которыми Вы можете полюбоваться в нашем портфолио (а во многие из них - и поиграть).

Наши услуги:

* Создание казуальных shareware-игр

* Создание flash-игр

* Изготовление flash-версий shareware-игр

* Разработка графики для flash и shareware-игр

* Создание браузерных online-игр

Наше портфолио можно посмотреть на сайте http://www.argonyt.ru

Наши клиенты

* Yandex

* Rambler

* IT-Territory

* Intel

* Alawar

* BrainStorm