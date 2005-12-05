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Отзывы заказчиков
$380
10 баллов
18 лет назад
Антон, спасибо Вам за сайт Системы Дистанционного Обучения. Вы меня выручили по срокам, да еще и функционал при этом не пострадал, так что имеете полное право на заслуженное одобрение. Я не ожидал такой эфективной работы за такие небольшие деньги, но Вы показали себя как настоящий профессионал, уверенный в обещаниях и результатах. Спасибо за чуткость к моим пожеланиям. С Вами комфортно работать, потому что в Вас есть потенциал и жизненная энергия! Здоровья Вам и удачи.
$220
9 баллов
18 лет назад
Работа была выполнена качественно и быстро. Минимум вопросов, человек знает, что он делает и делает это качественно.
$90
10 баллов
18 лет назад
-положительные моменты. Первый пилотный вариант был предложен уже на 4 день. (срок 6 дней) +2дня. Выполнил основное задание с первого раза, скрипт работал согласно ТЗ Легко понимает суть предлагаемого задания, здраво оценивает объем работы. Что порой очень важно в сложных проектах требующих полную отдачу, готовность выполнить с первого раза в сжатые сроки. Выполнил сложное программирование Java+PHP+MySQL, что говорит о том что человек имеет хороший опыт программирования, и готов с сложным проектам, для выполнения в одном единственном лице. Что такое редко встречаеться в наши дни. Легко идет на контакт, готов обсуждать детали до состояния когда сам заказчик 100% поймет что хочет сам. Отличный запас терпения. Общается тактично и корректно, это очень радует, есть возможность долгосрочного сотрудничества (если у вас сложный заказ, который требует последующего администрирования, обновления, за небольшую плату). Написал отдельное руководство к каждому управляющему скрипту, за это добавляю еще несколько баллов! Не каждый фрилансер при здаче проета пишет HELP (замечание справедливо к программистам), а жаль! Фрилансеры возмите на заметку. Так же минус который стал большим плюсом: В ТЗ явно неоговорено что проект надо выполнить в виде полноценного ПАРСЕРА (обработчика скриптов), и не было ПАНЕЛИ АДМИНИСТРАТОРА, что было реализованов, но зато лишился возможности легко обновлять и редактировать содержимое сайта, но посоветовавшись с другими фрилансерами, мне раскрыли глаза, на что что самописный ПАРСЕР, намного выгоднее. Так что запишем это в большой плюс, хотя это стоило дополнительных денег. Вместо встречной ставки 100WMZ, проект обошелся в 120WMZ. Если для вас критичен бюджет, учтите, а для тех кто необременен деньгами, рекоммендую. но есть небольшие минусы: 1. Так как универсальных програмистов мало, то они пользуются успехом и знают себе цену, за каждую доработку будет брать заранее оговоренную сумму и не центом меньше (так что с малобюджетными проектами просьба задуматься). 2. Спешка, заказов много, хочеться много и быстро заработать, часто выливаеться в незаметные ошибки на сайте (заказчики будьте внимательны при приемке своих проектов, это касаеться всех фрилансеров!). Но большой положительный плюс: все ошибки и недочеты, исправляет быстро, и без увеличения стоимости проекта. 3. Желание денег и побольше, а не сделать работу качественно, "для заказчика" может отпугнуть от долгосрочного сотрудничества. Есть некая личная " НЕ заинтересованность", хотелось бы чтобы было наоборот, ведь заказчики особенно кто впервые пользуеться биржами фрилансеров, нуждаются именно в 100% реализации проектов, 100% консультации по эксплуатации. А для этого заранее в ТЗ нужно обговорить все условия, что бывает не всегда возможно (все не предусмотреть). а Так как фрилансер идет на контакт, то очень легко найти компромиссный вариант который устраивает всех. Подводя итог, хочу выразить благодарность за выполненную работу. Оценка наивысшая: 10 баллов! посмотреть сделанную им работу можно по адресу: http://amway.shop-house.ru Спасибо за внимание!