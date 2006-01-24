Доброго Вам времени суток. На сайте www.santovar.ru есть раздел замечательного юмора. www.santovar.ru/umor (принимаются отзывы но сейчас не об этом :). У нас есть очень много картинок - фотоприколов, но их крайне затруднительно и неудобно размещать на сайте. Мне ...