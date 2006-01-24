santovar

Гость santovar

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Сайт частного охранного предприятия

    Разработать дизайна, наполнение материалами заказчика, публикация, оптимизация под поисковые системы (первая стр. Яндекса по словам: ЧОП, частное охранное предприятие, охранное предприятие, охрана, охранное агенство). Только белые методы раскрутки.

    Сайты «под ключ»52 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выдача по 10 товаров

    $50

    Доработать систему выдачи товаров в интернет-магазине. В данный момент товары по запросам выпадают все на одной странице. http://www.santovar.ru/katalog/goods.php?parent_id=28 Нужно сделать так, чтобы они выпадали по 10 штук, со списком страниц снизу. Также надо встроить систему ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизировать сайт для поисковой системы Яндекс

    $500

    Оптимизировать сайт www.santovar.ru. Обеспечить выдачу на первой странице в Яндексе по словам: ванна, смеситель, мебель для ванной, унитаз, биде, интернет-магазин сантехники, сантехника. Поднять PR с 4 до 6 Поднять тИЦ с 425 до 1000 Использование только белых методов Оплата ЯндексДеньгами

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Подобрать и установить (или написать) скрипт гилереи картинок

    $25

    Доброго Вам времени суток. На сайте www.santovar.ru есть раздел замечательного юмора. www.santovar.ru/umor (принимаются отзывы но сейчас не об этом :). У нас есть очень много картинок - фотоприколов, но их крайне затруднительно и неудобно размещать на сайте. Мне ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Ограничить выдачу товаров 10ю на страницу

    $25

    Добрый день Уважаемые Фрилансеры, Описание: На сайте www.santovar.ru работает каталог товаров. Каталог реализован в виде дерева. На определенных уровнях этого дерева можно остановить конкретизацию и вывести все товары. Товары подходящие условию запроса выпадают в виде карточек под ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Установить выдачу по 10 товаров с сортировкой

    $50

    Доработать систему выдачи товаров в интернет-магазине. В данный момент товары по запросам выпадают все на одной странице. Нужно сделать так, чтобы они выпадали по 10 штук, со списком страниц снизу. Также надо встроить систему сортировки ...

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад