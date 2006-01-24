Разработать дизайна, наполнение материалами заказчика, публикация, оптимизация под поисковые системы (первая стр. Яндекса по словам: ЧОП, частное охранное предприятие, охранное предприятие, охрана, охранное агенство). Только белые методы раскрутки.
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Доработать систему выдачи товаров в интернет-магазине. В данный момент товары по запросам выпадают все на одной странице. http://www.santovar.ru/katalog/goods.php?parent_id=28 Нужно сделать так, чтобы они выпадали по 10 штук, со списком страниц снизу. Также надо встроить систему ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт18 лет назад
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Оптимизировать сайт www.santovar.ru. Обеспечить выдачу на первой странице в Яндексе по словам: ванна, смеситель, мебель для ванной, унитаз, биде, интернет-магазин сантехники, сантехника. Поднять PR с 4 до 6 Поднять тИЦ с 425 до 1000 Использование только белых методов Оплата ЯндексДеньгамиПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт18 лет назад
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Доброго Вам времени суток. На сайте www.santovar.ru есть раздел замечательного юмора. www.santovar.ru/umor (принимаются отзывы но сейчас не об этом :). У нас есть очень много картинок - фотоприколов, но их крайне затруднительно и неудобно размещать на сайте. Мне ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
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Добрый день Уважаемые Фрилансеры, Описание: На сайте www.santovar.ru работает каталог товаров. Каталог реализован в виде дерева. На определенных уровнях этого дерева можно остановить конкретизацию и вывести все товары. Товары подходящие условию запроса выпадают в виде карточек под ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
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Доработать систему выдачи товаров в интернет-магазине. В данный момент товары по запросам выпадают все на одной странице. Нужно сделать так, чтобы они выпадали по 10 штук, со списком страниц снизу. Также надо встроить систему сортировки ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Виртуальная среда для практической работы по сбору данных. Подробное ТЗ в приложении.Базы данных1 исполнительЗавершен18 лет назад