Мы маркетинговое агентство «ARKagency» – компания, которая предоставляет услуги по достижению рыночного лидерства бизнеса. Наша компания – одна из немногих официальных партнёров CRM-систем: BITRIX24, AmoCRM, YCLIENTS, ProfitBASE, RoiStat, 1С, МойСклад и др.
Опыт:
- Более 8 лет автоматизируем продажи в самых разных сферах бизнеса.
- Более 10 сфер деятельности, в которые внедрили CRM-системы: строительство, юридические услуги, розничная торговля, оптовая торговля, производство. медицинские услуги, инфобизнес и т.д.
- Успешно завершили более 500 проектов.
- Каждый из наших клиентов получил ощутимую пользу от внедрения и ежедневно добивается новых высот благодаря цифровой трансформации. Специализируемся на облачных сервисах.
- Проверили и отобрали лучшие сервисы и инструменты для отделов продаж, поэтому полностью уверены в том, что предлагаем.
- Мы гарантируем увеличение качества и количество заявок, даже в период кризиса!
Чем мы занимаемся:
*Помогаем выбрать и внедряем CRM-системы любой сложности!
*Создаем единую цифровую систему вашей компании, где бизнес-процессы автоматизированы, а управление и контроль возможны даже с телефона.
*Оцифровываем и автоматизируем бизнес.
*Повышаем эффективность менеджеров продаж.
*Увеличиваем показатели вашего бизнеса и прибыли.
*Настраиваем автоматизацию и убираем рутинные задачи с сотрудников.
? Почему вам нужно с нами работать:
+Слаженная работа нашей команды и отработанная внутренняя коммуникация позволит вам получить услуги в короткие сроки по договору. Пока конкуренты думают, вы захватываете рынок.
+Точно знаем, какая система подходит вашему бизнесу, как ее внедрить с минимальными вложениями в короткие сроки.
+Учитываем особенности бизнеса, подбираем максимально эффективную CRM-систему и встраиваем в ваш бизнес.
+Отвечаем на вопросы и при необходимости дорабатываем CRM. Заказав услуги у нас вы получите налаженную систему с конкретным результатом.
Подберем решение, под ваши индивидуальные задачи и бюджет.
Готовы увеличить прибыль и вывести бизнес на новый уровень?
Звоните сейчас или пишите сообщение.
Будем рады поделиться опытом и решить Ваши задачи.
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