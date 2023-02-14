Внедрение CRM системы и полная настройка процессов компании

Мы маркетинговое агентство «ARKagency» – компания, которая предоставляет услуги по достижению рыночного лидерства бизнеса. Наша компания – одна из немногих официальных партнёров CRM-систем: BITRIX24, AmoCRM, YCLIENTS, ProfitBASE, RoiStat, 1С, МойСклад и др.

Опыт:

- Более 8 лет автоматизируем продажи в самых разных сферах бизнеса.

- Более 10 сфер деятельности, в которые внедрили CRM-системы: строительство, юридические услуги, розничная торговля, оптовая торговля, производство. медицинские услуги, инфобизнес и т.д.

- Успешно завершили более 500 проектов.

- Каждый из наших клиентов получил ощутимую пользу от внедрения и ежедневно добивается новых высот благодаря цифровой трансформации. Специализируемся на облачных сервисах.

- Проверили и отобрали лучшие сервисы и инструменты для отделов продаж, поэтому полностью уверены в том, что предлагаем.

- Мы гарантируем увеличение качества и количество заявок, даже в период кризиса!

Чем мы занимаемся:

*Помогаем выбрать и внедряем CRM-системы любой сложности!

*Создаем единую цифровую систему вашей компании, где бизнес-процессы автоматизированы, а управление и контроль возможны даже с телефона.

*Оцифровываем и автоматизируем бизнес.

*Повышаем эффективность менеджеров продаж.

*Увеличиваем показатели вашего бизнеса и прибыли.

*Настраиваем автоматизацию и убираем рутинные задачи с сотрудников.

? Почему вам нужно с нами работать:

+Слаженная работа нашей команды и отработанная внутренняя коммуникация позволит вам получить услуги в короткие сроки по договору. Пока конкуренты думают, вы захватываете рынок.

+Точно знаем, какая система подходит вашему бизнесу, как ее внедрить с минимальными вложениями в короткие сроки.

+Учитываем особенности бизнеса, подбираем максимально эффективную CRM-систему и встраиваем в ваш бизнес.

+Отвечаем на вопросы и при необходимости дорабатываем CRM. Заказав услуги у нас вы получите налаженную систему с конкретным результатом.

Подберем решение, под ваши индивидуальные задачи и бюджет.

Готовы увеличить прибыль и вывести бизнес на новый уровень?

Звоните сейчас или пишите сообщение.

Будем рады поделиться опытом и решить Ваши задачи.