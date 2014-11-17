Рада приветствовать Вас на моей странице!
Услуги дизайна:
1. ЛЮБАЯ ПОЛИГРАФИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати!
2. ЛОГОТИПЫ.
3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (штендеры, таблички, вывески, билборды и многое другое).
4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).
6. ПРЕЗЕНТАЦИИ.
7. УПАКОВКА.
8. ДИЗАЙН САЙТОВ.
Работаю в графических программах пакета Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), а также Corel Draw.
Знание предпечатной подготовки и требований типографий к макетам.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
(Киевское время)
на связи c 9.00 — до 21.00
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Техническое задание или заполненный бриф;
2. Предоплата 50%, которую не возвращаем в случае отказа от сотрудничества (оставляю себе за работу);
3. Работа, обсуждение, правки. Если они не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к формированию ТЗ, это в Ваших интересах.
4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
5. Отправка исходника.
Если вам нравятся предоставленные здесь работы, подходит стиль исполнения и указанные условия — обращайтесь, буду рада сотрудничеству
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СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА
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Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв -> Исходники
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ДОПОЛНЕНИЯ
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При возникновении конфликтной ситуации оставляю от 30% до 50% от суммы проекта за потраченное время.
Спасибо за понимание!
С уважением,
Марина.
Портфолио
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