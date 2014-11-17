ArtMoon

Марина ArtMoon

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Специализируюсь на компьютерной графике

Рада приветствовать Вас на моей странице!

Услуги дизайна:

1. ЛЮБАЯ ПОЛИГРАФИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати!

2. ЛОГОТИПЫ.

3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (штендеры, таблички, вывески, билборды и многое другое).

4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).

6. ПРЕЗЕНТАЦИИ.

7. УПАКОВКА.

8. ДИЗАЙН САЙТОВ.

Работаю в графических программах пакета Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), а также Corel Draw.

Знание предпечатной подготовки и требований типографий к макетам.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

(Киевское время)

на связи c 9.00 — до 21.00

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предоплата 50%, которую не возвращаем в случае отказа от сотрудничества (оставляю себе за работу);

3. Работа, обсуждение, правки. Если они не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к формированию ТЗ, это в Ваших интересах.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника.

Если вам нравятся предоставленные здесь работы, подходит стиль исполнения и указанные условия — обращайтесь, буду рада сотрудничеству

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СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА

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Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв -> Исходники

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ДОПОЛНЕНИЯ

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При возникновении конфликтной ситуации оставляю от 30% до 50% от суммы проекта за потраченное время.

Спасибо за понимание!

С уважением,

Марина.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Alex-77
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработка рекламной листовки
Очень быстро и качественно. Спасибо Марине за ее работу!
Спасибо за работу! Все было четко и ясно, оплата моментально, приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Создание продающей страницы и буклета нового направления фирмы
Способная, талантливая, но видимо еще не хватает знания или опыта. Потому что только с третьего раза смогла разметку буклета сделать правильно. Возвращали с типографии. Сам текст создала очень наглядным и красивым.
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
yanayarskaya
Ярская 
32 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
$11
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна листовки
Очень качественное исполнение работы, без нареканий. Порадовал творческий подход и необычайное терпение. Макет был выполнен в кратчайшие сроки. К работе отнеслась очень ответственно. Была рада сотрудничеству, рекомендую!
Яна отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! Оплата моментально!
Ответный отзыв
sandra_31_
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Разработка макета новогодней открытки в стиле Hi-tech
Все гут:)
Рекомендую
Ответный отзыв
prchic
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать письмо для рассылки
Спасибо за оперативность, четкую коммуникацию. Все понравилось. Выполнено все даже раньше сроков, что крайне приятно!
Всё прошло отлично. Чёткое ТЗ, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
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