Специализируюсь на компьютерной графике

Рада приветствовать Вас на моей странице!

Услуги дизайна:

1. ЛЮБАЯ ПОЛИГРАФИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати!

2. ЛОГОТИПЫ.

3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (штендеры, таблички, вывески, билборды и многое другое).

4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).

6. ПРЕЗЕНТАЦИИ.

7. УПАКОВКА.

8. ДИЗАЙН САЙТОВ.

Работаю в графических программах пакета Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop), а также Corel Draw.

Знание предпечатной подготовки и требований типографий к макетам.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

(Киевское время)

на связи c 9.00 — до 21.00

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предоплата 50%, которую не возвращаем в случае отказа от сотрудничества (оставляю себе за работу);

3. Работа, обсуждение, правки. Если они не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к формированию ТЗ, это в Ваших интересах.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника.

Если вам нравятся предоставленные здесь работы, подходит стиль исполнения и указанные условия — обращайтесь, буду рада сотрудничеству

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СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА

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Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв -> Исходники

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ДОПОЛНЕНИЯ

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При возникновении конфликтной ситуации оставляю от 30% до 50% от суммы проекта за потраченное время.

Спасибо за понимание!

С уважением,

Марина.