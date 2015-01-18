Администратор сайта, разработчик php+mysql
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Отзывы заказчиков
$280
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
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Наполнение сайтов
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$5/час
от $5
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга