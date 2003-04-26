Fullstack разработчик
Для заказа необходимо желательно иметь подобие ТЗ и макеты в figma.
Занимаюсь разработкой ботов, парсеров, создание сайтов на Django на языке Python. Работаю с Fast api и Django REST. Есть опыт работы с различными библиотеками.
Верстка сайтов/лендингов. Индивидуальный дизайн.
Имею опыт в создании сайтов на Tilda, Wordpress, 1С Битрикс, ModX, Joomla, Opencart
Мобильная разработка:
Имею опыт работы с представлением данных в виде recyclerview, listview, database (android), firebase sdk, coroutines, RxJava.
Умею работать с архитектурными шаблонами MVP/MVVM, и возможно с чем-то ещё я уже не припомню.
Занимаюсь разработкой мобильных игр на языках JavaScript и C++
Используемые БД: PostgreSQL, SQlite, MySQL, Firebase, SharedPreferences database.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
8 месяцев назад
Отличный исполнитель, полностью и в срок справился с задачей.
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