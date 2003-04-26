Fullstack разработчик

Для заказа необходимо желательно иметь подобие ТЗ и макеты в figma.

Занимаюсь разработкой ботов, парсеров, создание сайтов на Django на языке Python. Работаю с Fast api и Django REST. Есть опыт работы с различными библиотеками.

Верстка сайтов/лендингов. Индивидуальный дизайн.

Имею опыт в создании сайтов на Tilda, Wordpress, 1С Битрикс, ModX, Joomla, Opencart

Мобильная разработка:

Имею опыт работы с представлением данных в виде recyclerview, listview, database (android), firebase sdk, coroutines, RxJava.

Умею работать с архитектурными шаблонами MVP/MVVM, и возможно с чем-то ещё я уже не припомню.

Занимаюсь разработкой мобильных игр на языках JavaScript и C++

Используемые БД: PostgreSQL, SQlite, MySQL, Firebase, SharedPreferences database.