ArtemVG

Артем ArtemVG

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

    $500

    Настроить интернет-магазин складского оборудования. Думаем на CMS 1С-Битрикс, редакция Малый Бизнес, готовы выслушать ваши предложения. Сейчас уже требуется настроить интернет-магазин. Прямое взаимодействие будет проходить с front-end разработчиком. Бюджет: до $500, по ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Афиша спортивного мероприятия

    Формат афиши - А1, горизонтальный. Афиша игры сборной России и сборной Швеции по хоккею. Видение, примеры есть в прикрепленном файле. Дополнительно отправлю весь необходимый материал (логотипы, фотографии свитеров). Результат в формате .psd ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 4 ролика в формате mov

    во вложении техтребования, там указаны размеры фасции, нужно сделать 4 ролика в формате mov: 1) надпись "Вперед, Россия!" желтые буквы на фоне (синий с фонариками), сделать фонари мерцающими 2) надпись "Шайбу! Шайбу!" желтые ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Интернет-магазин по продаже украшений из натурального камня - http://www.evenzoheret.com/ первоначально интересует поднятие наверх по кл словам. Но итоговая цель - оформление заказов. Предпочтения по продвижению: контекстная реклама, возможно размещение баннера через биржи, ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Логотип для компании "Гостеприимный город". Компания работает в гостинично-ресторанном бизнесе, занимаясь обучением персонала (официанты, бармены, повара, администраторы, горничные и т.д.) и оказывая помощь в трудоустройстве. ЦА: с одной стороны, это молодые люди до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Афиша спортивного мероприятия
Cотрудничеством очень доволен! Мои лучшие рекомендации
То, что требовалось по заданию - получил, остался довольным. Была видна вовлеченность в тему, прекрасная коммуникация и профессионализм в дизайне. Рекомендую )
Ответный отзыв
pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
4 ролика в формате mov
Очень срочная работа. Сработали оперативно. Задача поставлена 100% точно, все оплаты мгновенно. Координация идеальная :)
Павел очень оперативно выполнил работу, качество которой полностью соответствовало ожиданиям и требованиям. Очень быстро включился в тему проекта, лояльно отнесся к поправкам. Спасибо большое, Павел!))
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн подарочной карточки
Второй раз сотрудничаю с Артемом. Как и в первый - от работы и общения только положительные впечатления)
Радует качество исполнения. Уже второй проект завершен с Александрой успешно ))
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Дизайн макета флаера
Спасибо за сотрудничество. Артем прекрасный заказчик - задание поставлено конкретно, правки по существу. Оплата своевременная. Рекомендую)
Спасибо за работу! Качественно, красиво выполнено и было комфортно работать с Александрой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ))
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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
26 минут назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Рад быд сотрудничеству, спасибо!
Логотип был разработан качественно, были учтены все пожелания.
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