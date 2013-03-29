Настроить интернет-магазин складского оборудования. Думаем на CMS 1С-Битрикс, редакция Малый Бизнес, готовы выслушать ваши предложения. Сейчас уже требуется настроить интернет-магазин. Прямое взаимодействие будет проходить с front-end разработчиком. Бюджет: до $500, по ...
- $500Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Формат афиши - А1, горизонтальный. Афиша игры сборной России и сборной Швеции по хоккею. Видение, примеры есть в прикрепленном файле. Дополнительно отправлю весь необходимый материал (логотипы, фотографии свитеров). Результат в формате .psd ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
во вложении техтребования, там указаны размеры фасции, нужно сделать 4 ролика в формате mov: 1) надпись "Вперед, Россия!" желтые буквы на фоне (синий с фонариками), сделать фонари мерцающими 2) надпись "Шайбу! Шайбу!" желтые ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Интернет-магазин по продаже украшений из натурального камня - http://www.evenzoheret.com/ первоначально интересует поднятие наверх по кл словам. Но итоговая цель - оформление заказов. Предпочтения по продвижению: контекстная реклама, возможно размещение баннера через биржи, ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
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Требуется разработать дизайн макета дисконтной карточки для ресторана. ТЗ прикрепляюДизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо до вечера четверга (18.07) сделать макет флаера для акции. ТЗ прикрепляю файлом.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересуют такие площадки, как ВКонтакте, Facebook, Twitter.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
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Логотип для компании "Гостеприимный город". Компания работает в гостинично-ресторанном бизнесе, занимаясь обучением персонала (официанты, бармены, повара, администраторы, горничные и т.д.) и оказывая помощь в трудоустройстве. ЦА: с одной стороны, это молодые люди до ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад