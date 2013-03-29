Логотип для компании "Гостеприимный город". Компания работает в гостинично-ресторанном бизнесе, занимаясь обучением персонала (официанты, бармены, повара, администраторы, горничные и т.д.) и оказывая помощь в трудоустройстве. ЦА: с одной стороны, это молодые люди до ...