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Сделать шапку
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Сделать шапку
Приветствую. Нужно сделать шапку для Яндекс дзен канала в боксерской тематике не хуже чем на референсе. Конкретных боксеров и детали обсудим.
Здравствуйте! Нужно сделать шапку на канал яндекс дзен, Размер: 917x367. В боксерской тематике. Боксеры конкретные: Майк Тайсон на переднем плане, Василий Ломаченко, Геннадий Головкин, Рой Джонс и Костя Цзю уже на ваше усмотрение. Добавьте капу Головкину ...
Здравствуйте! Нужно сделать шапку на канал яндекс дзен, Размер: 917x367. В боксерской тематике. Боксеры конкретные: Майк Тайсон на переднем плане, Василий Ломаченко, Геннадий Головкин, Рой Джонс и Костя Цзю уже на ваше усмотрение. Добавьте капу Головкину ...
Шапка для Дзен канала в боксерской тематики. Референс прикрепил