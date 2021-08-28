Здравствуйте! Нужно сделать шапку на канал яндекс дзен, Размер: 917x367. В боксерской тематике. Боксеры конкретные: Майк Тайсон на переднем плане, Василий Ломаченко, Геннадий Головкин, Рой Джонс и Костя Цзю уже на ваше усмотрение. Добавьте капу Головкину ...