ArtemZoop

Артем Артемов ArtemZoop

 
31 годРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Шапка для канала
Успешное выполнение заказа было благодаря хорошему заказчику. Адекватные правки и требования. Спасибо за сотрудничество.
Хорошая работа, рекомендую!
Ответный отзыв
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
2 года назад
Сделать шапку для Дзен канала
Артем поставил чёткую задачу. Работать над заказом было интересно и увлекательно. Быстро нашли общий язык и поэтому был быстро достигнут нужный результат. Оплата в срок. Отличный заказчик. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую!
Отличный мастер. Все четко, качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв