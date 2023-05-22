Artem_Antonov

Артем Антонов Artem_Antonov

 
30 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Веб-разработка, frontend, сайты, верстка, React.js, redux, Angular

Здравствуйте! Меня зовут Артем. Я являюсь Frontend-разработчиком c 3+ годами опыта.

Из них 2+ года - работа в крупной геймдев компании, где я разрабатываю крупные веб-сервисы для внутренних отделов (internal tools), такие как:

  • Аналитический проект для сбора, агрегации и визуализации больших объемов данных игр

  • Проект для организации хранения графических наработок и креативных данных с возможностью поиска, загрузки, скачивания, генерации превью креативов(видео, картинки, секвенции, 3D модели), возможностью просмотра 3D моделей в самом приложении и др. функционал.

Услуги:

  • Разработка клиентской стороны сайта (верстка, бизнес-логика)

  • Веб-разработка

  • Поддержка существующего сайта

  • Исправление багов/ошибок

  • Добавление нового функционала

Навыки:

  • HTML5

  • CSS3 ( SASS / SCSS )

  • JavaScript

  • TypeScript

  • React

  • Redux

  • Angular

  • RxJs

  • NgRx

  • Git

  • Webpack

  • БЭМ

  • WebGL

Контакты:

JavascriptTypeScriptReactAngularSCSSSASS
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
Maslova_Daria
33 годаРоссия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
7 месяцев назад
Доработать графики в веб-приложении
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