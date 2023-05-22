Веб-разработка, frontend, сайты, верстка, React.js, redux, Angular

Здравствуйте! Меня зовут Артем. Я являюсь Frontend-разработчиком c 3+ годами опыта.

Из них 2+ года - работа в крупной геймдев компании, где я разрабатываю крупные веб-сервисы для внутренних отделов (internal tools), такие как:

Аналитический проект для сбора, агрегации и визуализации больших объемов данных игр

Проект для организации хранения графических наработок и креативных данных с возможностью поиска, загрузки, скачивания, генерации превью креативов(видео, картинки, секвенции, 3D модели), возможностью просмотра 3D моделей в самом приложении и др. функционал.

Услуги:

Разработка клиентской стороны сайта (верстка, бизнес-логика)

Веб-разработка

Поддержка существующего сайта

Исправление багов/ошибок

Добавление нового функционала

Навыки:

HTML5

CSS3 ( SASS / SCSS )

JavaScript

TypeScript

React

Redux

Angular

RxJs

NgRx

Git

Webpack

БЭМ

WebGL

Контакты: