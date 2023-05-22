Здравствуйте! Меня зовут Артем. Я являюсь Frontend-разработчиком c 3+ годами опыта.
Из них 2+ года - работа в крупной геймдев компании, где я разрабатываю крупные веб-сервисы для внутренних отделов (internal tools), такие как:
Аналитический проект для сбора, агрегации и визуализации больших объемов данных игр
Проект для организации хранения графических наработок и креативных данных с возможностью поиска, загрузки, скачивания, генерации превью креативов(видео, картинки, секвенции, 3D модели), возможностью просмотра 3D моделей в самом приложении и др. функционал.
Услуги:
Разработка клиентской стороны сайта (верстка, бизнес-логика)
Веб-разработка
Поддержка существующего сайта
Исправление багов/ошибок
Добавление нового функционала
Навыки:
HTML5
CSS3 ( SASS / SCSS )
JavaScript
TypeScript
React
Redux
Angular
RxJs
NgRx
Git
Webpack
БЭМ
WebGL
Контакты:
Телеграм: @web_antonov
Email: [email protected]
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!