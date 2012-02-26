Если вам необходимы услуги системного администратора, то считайте что вы его нашли! Артем - отличный специалист в этой области. Может решить практически любую задачу, причем с очень большим запасом терпения. У нашей компании были проблемы с отправкой писем нашим клиентам, необходима была настройка сервера, настройка отправки, в ходе дела возникли нетривиальные задачи, которые даже саппорт ведущих хостинг-компаний Беларуси не мог решить. А Артем смог! В дальнейшем, если необходимы будут услуги системного администратора - будем всегда обращаться к Артему! Спасибо за работу.