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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
DLEPHPSQL
Оценка - 10 баллов. Артём быстро, и без лишних вопросов сделал нужные правки. Хороший программист знающий свое дело. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничаю второй раз. И второй раз доволен! Четко поставленная задача, быстрее ответы, своевременная оплата. Без лишних слов. Все на высоте! Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
DLE
Отлично справился с заданием, код очень лаконичный и простой, - то, что и требовалось. Так же порадовала скорость написания нужного функционала. 10 из 10.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрее ответы, своевременная оплата. Без лишних слов. Все на высоте! Рекомендую!
$10
1 балл
13 лет назад
JavaScript
Сотрудничал успешно
Ответный отзыв
Своевременная оплата, хорошо поставленная задача.
$15
10 баллов
13 лет назад
Отличный программист, решил поставленную задачу быстро и качественно. Спасибо :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четко поставленное задание. Рекомендую!
$20
10 баллов
13 лет назад
Если вам необходимы услуги системного администратора, то считайте что вы его нашли! Артем - отличный специалист в этой области. Может решить практически любую задачу, причем с очень большим запасом терпения. У нашей компании были проблемы с отправкой писем нашим клиентам, необходима была настройка сервера, настройка отправки, в ходе дела возникли нетривиальные задачи, которые даже саппорт ведущих хостинг-компаний Беларуси не мог решить. А Артем смог! В дальнейшем, если необходимы будут услуги системного администратора - будем всегда обращаться к Артему! Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все необходимы данные предоставляет очень быстро, грамотное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#608
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#129