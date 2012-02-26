Artem_Pugachev

Артём Artem_Pugachev

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Поправить скрипт (sql запрос), DLE
DLEPHPSQL
Оценка - 10 баллов. Артём быстро, и без лишних вопросов сделал нужные правки. Хороший программист знающий свое дело. Спасибо.
Сотрудничаю второй раз. И второй раз доволен! Четко поставленная задача, быстрее ответы, своевременная оплата. Без лишних слов. Все на высоте! Рекомендую!
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zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Добавить тег вывода ссылки на файл - DLE
DLE
Отлично справился с заданием, код очень лаконичный и простой, - то, что и требовалось. Так же порадовала скорость написания нужного функционала. 10 из 10.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрее ответы, своевременная оплата. Без лишних слов. Все на высоте! Рекомендую!
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advert2
Сергей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
1 балл
13 лет назад
Красивый редирект с задержкой
JavaScript
Сотрудничал успешно
Своевременная оплата, хорошо поставленная задача.
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asiaol
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Программка под линукс C/C++
Отличный программист, решил поставленную задачу быстро и качественно. Спасибо :)
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четко поставленное задание. Рекомендую!
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mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать, чтобы письма не попадали в спам gmail
Если вам необходимы услуги системного администратора, то считайте что вы его нашли! Артем - отличный специалист в этой области. Может решить практически любую задачу, причем с очень большим запасом терпения. У нашей компании были проблемы с отправкой писем нашим клиентам, необходима была настройка сервера, настройка отправки, в ходе дела возникли нетривиальные задачи, которые даже саппорт ведущих хостинг-компаний Беларуси не мог решить. А Артем смог! В дальнейшем, если необходимы будут услуги системного администратора - будем всегда обращаться к Артему! Спасибо за работу.
Отличный заказчик! Все необходимы данные предоставляет очень быстро, грамотное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
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Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#608
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#129