Artemkoko

Артем Artemkoko

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка

Знаю хорошо html и сss средненько jinja и плохо js. Обучаюсь, верстал уже сайты на заказ. 

Отзывы заказчиков

starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$15
2 балла
3 года назад
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CodeIgniter
не ответил