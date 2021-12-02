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Артем
Artemkoko
Artemkoko
27 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Верстка
Знаю хорошо html и сss средненько jinja и плохо js. Обучаюсь, верстал уже сайты на заказ.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Данил
starikovdk
31 год
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
24 отзыва
$15
2 балла
3 года назад
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CodeIgniter
не ответил
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Отзывы заказчиков
1
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