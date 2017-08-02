Artemovich

Артем Artemovich

 
35 летАвстралия/Сидней
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Вёрстка, натяжка на CMS, Joomla, Wordpress

Условия работы: аванс 50%, чёткое ТЗ

WordPressJoomla
Портфолио