Приветствую
Язык: Русский (родной), Английский(разговорный)
Телефон: +7 903 710 710 1
Эл.почта: [email protected]
Г.Москва
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Образование высшее:
Российский технологическийуниверситет, 2014 - 2018
Специальность: Технологияхудожественной обработки материалов
(Дизайнер-технолог. Бакалавр)
Российский технологическийуниверситет, 2018 – настоящее время
Специальность: Технологияхудожественной обработки материалов
(Дизайнер-технолог. Магистр)
Проф.Навыки:
Самостоятельная работа с клиентами позапросам на:
· - Чб эскизы от руки и в граф. редакторах
· - Полноценные иллюстрации в графическом стиле ицифровом виде
· - Концепт арт
· - Эскизы различных продуктов
· - Технические рисунки (инструкции, конструкции вразрезе)
· - Фотомонтаж/Фотобаш, простая визуализация врастровой программе
· - Несложное 3d моделирование
Программное обеспечение:
· - Adobe Photoshop (Свободноевладение)
· - Adobe Illustrator (Среднийуровень)
· - 3Ds Max (Уверенныйпользователь)
· - Стандартный набор программ Microsoft office (Уверенный пользователь)
Прикрепляю отдельно сформированное портфолио по схожим темам
https://asonov.pb.gallery/ - Работа с концепт-артом
https://www.behance.net/Al26e3 - Сторонние работы, связанные с монтажом
https://illustrators.ru/users/alexander-as - В основном рисунки от руки
От вас потребуется:
- Точное ТЗ (если, всё же, его нет - происходит совместный поиск)
- Хорошая связь (особенно, если разные часовые пояса)
- Понимание, что Концепт-арт - творческий процесс и совместная деятельность заказчика (высказывание обоснованного мнения, новые предложения) и исполнителя.
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