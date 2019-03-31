AsSaideL

Александр Асонов AsSaideL

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствует Художник - дизайнер

Приветствую

Язык: Русский (родной), Английский(разговорный)

Телефон: +7 903 710 710 1

Эл.почта: [email protected]

Г.Москва

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Образование высшее:

                Российский технологическийуниверситет, 2014 - 2018

                Специальность: Технологияхудожественной обработки материалов

                (Дизайнер-технолог. Бакалавр)

 

                Российский технологическийуниверситет, 2018 – настоящее время

                Специальность: Технологияхудожественной обработки материалов

                (Дизайнер-технолог. Магистр)

 

Проф.Навыки:

 

Самостоятельная работа с клиентами позапросам на:

 

·        - Чб эскизы от руки и в граф. редакторах

·        - Полноценные иллюстрации в графическом стиле ицифровом виде

·        - Концепт арт

 

·        - Эскизы различных продуктов

·        - Технические рисунки (инструкции, конструкции вразрезе)

·        - Фотомонтаж/Фотобаш, простая визуализация врастровой программе

·        - Несложное 3d моделирование

 

Программное обеспечение:

·        - Adobe Photoshop (Свободноевладение)

·        - Adobe Illustrator (Среднийуровень)

·        - 3Ds Max (Уверенныйпользователь)

·        - Стандартный набор программ Microsoft office (Уверенный пользователь)

Прикрепляю отдельно сформированное портфолио по схожим темам

https://asonov.pb.gallery/ - Работа с концепт-артом

https://www.behance.net/Al26e3 - Сторонние работы, связанные с монтажом

https://illustrators.ru/users/alexander-as - В основном рисунки от руки

От вас потребуется:

  • Точное ТЗ (если, всё же, его нет - происходит совместный поиск)
  • Хорошая связь (особенно, если разные часовые пояса)
  • Понимание, что Концепт-арт - творческий процесс и совместная деятельность заказчика (высказывание обоснованного мнения, новые предложения) и исполнителя.
Illustrator3ds MaxPhotoshopКонцепт-арт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Раскрасить белый бюст человека
Все четко и быстро. Спасибо
Задача чёткая. Хорошая коммуникация. Работа прошла быстро
Ответный отзыв
guest_15508590090358
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$26
10 баллов
5 лет назад
Создание картинок в 3д по примеру
Все выполнено качественно с учетом всех пожеланий. С Александром легко коммуницировать, всегда дает быстрый ответ и вносит правки.
Я запоздал с ответным, но всё же. Как обычно - вместе работается достаточно просто, не сложно найти общий язык.
Ответный отзыв
guest_15508590090358
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Изменение размера картинок
Обращаюсь уже в который раз, все супер! Максимально быстрое и качественное выполнение заказа.
Не впервые работали. В данном случае потребовалась небольшая помощь. Всё прошло без проблем.
Ответный отзыв
ringK
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Вектор. Нарисовать кольцо
Александр, благодарю за результат! Для меня было очень важно, что вы слушаете и слышите в работе. Все в срок и согласно заявленным требованиям. Успехов и думаю до следующего раза
Хорошая коммуникация, чёткое тз и адекватные корректировки, больше просить не о чем.
Ответный отзыв
guest_15508590090358
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$24
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка картинок в векторе
Отличная работа, все выполнено максимально быстро и качественно. Приятное сотрудничество.
Работали второй раз, всё прошло без проблем :)
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