Отрисовать картинки товаров в векторе/ 2d

Необходимо сделать картинки моделей товаров в векторе или 2d, шатры. Есть готовые примеры которые нужно просто перерисовать, а есть некоторые реальные фото.

Картинки для размещения на сайте и презентации.

Высылаю бриф и примеры в ЛС