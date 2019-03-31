Отрисовать картинки товаров в векторе/ 2d

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок272 просмотра
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Необходимо сделать картинки моделей товаров в векторе или 2d, шатры. Есть готовые примеры которые нужно просто перерисовать, а есть некоторые реальные фото. 

Картинки  для размещения на сайте и презентации.

Высылаю бриф и примеры в ЛС

5 лет назад
guest_15508590090358
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AsSaideL
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Все отлично. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, хорошая обратная связь и вежливое общение.