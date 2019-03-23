Нарисовать два несложных графических векторных рисунка.

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать два несложных графических рисунка в векторе выполняя все условия с т.з., который прописан в прилагаемом файле. Спасибо.

!! Единственный возможный способ оплаты - перевод на банковскую карточку.

5 лет назад
avozara
36 летИспания
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
$1
1 день
Яркий пример идеального сотрудничества. Лучше - просто не бывает!
Задача поставлена легко и понятно. Выполнено максимально быстро и качественно. Оплата моментальная )