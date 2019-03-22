Корректировка картинки

Научите рисовать вот такую картинку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Необходимо сделать картину, где скрудж стоит одной ногой на мешке с деньгами(как на картинке где скрудж в красном) на заднем фоне стопки золота и денег(как на картинке с черным фоном, фон можно оставить черным) и прикуривет от доллара + выражение лица как на картинке гда скрудж прикуривает от доллара.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать иконку в в черном стилеPNG, отрисовать дреды из стиля во влоденном файле. (Сделать иконку черно белую как на желтой картинке, снести верх головы зубчатый и сделать вместо него дреды как показана на фото. на ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт5 лет назад
Отрисовать 8 иконок http://prntscr.com/n10w6m http://prntscr.com/n10wd2 Иконки должны быть в такой стилистике: http://prntscr.com/n10wucЗавершен5 лет назад
картинки с футболки надо вытащить что бы потом их можно было самому напечатать на футболке https://sneakermatchtees.com/Sneaker-Tees/shirts-match-infrared-6s-jordan-2/ https://sneakermatchtees.com/Sneaker-Tees/match-infrared-6s-jordan-2/Завершен5 лет назад
- $5
Дизайн наклеек на бизнес-тематику с нативно встроенным логотипом компании. Это могут быть персонажи, какие-то известные лидеры мнений в сфере бизнеса (например, Илон Маск или Цукерберг) и т.д. Мы занимаемся организацией бизнес-мероприятий формата Networking. Главная цель наклеек ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
Собственно есть спрайт из логотипов https://luxurytextile.ru/i/logos.png В него надо в таком же духе добавить вот это https://www.bonsonno.ru/images/logo.png то есть продолжить спрайт после TapetumЗавершен5 лет назад
Добрй день Необходимо отрисовать 3 иллюстрации в векторе (*.ai) На входе: описание, что должно быть на иллюстрациях Требования к дизайну: flat дизайн, единое цветовое оформление На выходе: вектор Иллюстрации не сложные, без детальных прорисовок Примеры прикрепляю В заявках просьба указывать ориентир по ...Завершен5 лет назад
Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем. P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта. Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на сайте. Нужно сделать таких ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для создания 10 стикеров(рисунков) для телеграмм нужен талантливый художник который нарисует стикеры по образу одного человека с различными эмоциями. Нужен творческий подход и талант.Стикеры по аналогии тематика примерно как в стикерпаке aphrodite или fairyИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет дизайнеры, нужно сделать несколько картинок. На всех картинках надо подбирать шрифт и немного графики чтобы просто : а) сделать картинку не спамной - пробивать по яндексу и гуглу бы желательно б) минималистично удовлетворять требованию контента - размеры ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад