Корректировка картинки

Привет!

Необходимо сделать картину, где скрудж стоит одной ногой на мешке с деньгами(как на картинке где скрудж в красном) на заднем фоне стопки золота и денег(как на картинке с черным фоном, фон можно оставить черным) и прикуривет от доллара + выражение лица как на картинке гда скрудж прикуривает от доллара.