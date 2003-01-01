Разработка дизайна для машинной вышивки, принтов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Добрый день! 

Требуется разработчик дизайнов по разнообразным темам для машинной вышивки, леттеринга, принтов для текстиля (лен). 

Напишите, пожалуйста, в откликах стоимость исполнения на примерах.  

Оплата будет обсуждаться индивидуально

5 лет назад
Productizolna
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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