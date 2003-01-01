Разработка дизайна для машинной вышивки, принтов

Научите рисовать вот такую картинку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется разработчик дизайнов по разнообразным темам для машинной вышивки, леттеринга, принтов для текстиля (лен).
Напишите, пожалуйста, в откликах стоимость исполнения на примерах.
Оплата будет обсуждаться индивидуально
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