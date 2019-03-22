Создание векторного изображения. (Для печати широкого формата)

В приложении находится логотип. Необходимо переделать его в векторное изображение для печати ши роких форматов. Так же нужно выполнить графику. Флайер А5. И бирки на одежду двух форматов. Создание дизайна. Так же необходимо подготовить баннеры для adwords и Яндекс директ.