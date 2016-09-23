Требуется на определенных товарах заменить банер в тексте описания на значки логотипов Viza Mastercard и Сбербанка. и добавить подпись. Пример есть, картинки предоставим.
Наполнение сайтов10 заявок
Закрыт
9 лет назад
Требуется на определенных товарах заменить банер в тексте описания на значки логотипов Viza Mastercard и Сбербанка. и добавить подпись. Пример есть, картинки предоставим.
Работа с карточками товаров интернет-магазина. работы очень много, товаров несколько тысяч. Сантехника, мебель для ванн. Сначала будет тестовое задание по одному разделу. Работа на платформе Tiu.ru Требуется по каждому товару: 1. ...