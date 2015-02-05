:!: Опыт продвижения в поисковых системах с 2008 года. Ведение РК до 10 000 объявлений одновременно.
Работаю в том числе и по принципу "Одноцентового траффика" (запрещенного Яндексом) и безрелевантных запросов!
Бесплатно - рекомендации по имеющейся РК Заказчика с предоставлением письменного отчета о выявленных недостатках и путей их решения (только до 20 объявлений=ключевых слов!).
Создание и запуск контекстной рекламы в Яндекс Директ
В услугу входит:
- Предварительный расчет стоимости компании и согласование с Заказчиком;
- Подбор ключевых запросов;
- Подбор минус слов;
- Оптимизация объявлений на выбор заказчика (вход в гарантию, спец. размещение, одноцентовый траффик);
- Запуск и ведение Рекламной компании;
- Оптимизация расходов.
Стоимость запуска и ведения Рекламной Компании от 10$ в час/ от 200 долларов. (от 50 объявлений, свыше - по договоренности).
Корректировка уже имеющейся РК Заказчика в Яндекс Директ:
- Общая оптимизация РК и рекомендации Заказчику;
- Корректировка имеющейся Рекламной Кампании Заказчика;
- Анализ неудачных продаж исходя из позиций конкурентов;
- Увеличение CTR и кликабельности объявлений (+60%).
Стоимость от 5$ в час/ от 100 долларов. (от 50 объявлений, свыше - по договоренности)