Профессиональная Контекстная реклама в Яндекс Директ!

:!: Опыт продвижения в поисковых системах с 2008 года. Ведение РК до 10 000 объявлений одновременно.

Работаю в том числе и по принципу "Одноцентового траффика" (запрещенного Яндексом) и безрелевантных запросов!

Бесплатно - рекомендации по имеющейся РК Заказчика с предоставлением письменного отчета о выявленных недостатках и путей их решения (только до 20 объявлений=ключевых слов!).

Создание и запуск контекстной рекламы в Яндекс Директ

В услугу входит:

- Предварительный расчет стоимости компании и согласование с Заказчиком;

- Подбор ключевых запросов;

- Подбор минус слов;

- Оптимизация объявлений на выбор заказчика (вход в гарантию, спец. размещение, одноцентовый траффик);

- Запуск и ведение Рекламной компании;

- Оптимизация расходов.

Стоимость запуска и ведения Рекламной Компании от 10$ в час/ от 200 долларов. (от 50 объявлений, свыше - по договоренности).

Корректировка уже имеющейся РК Заказчика в Яндекс Директ:

- Общая оптимизация РК и рекомендации Заказчику;

- Корректировка имеющейся Рекламной Кампании Заказчика;

- Анализ неудачных продаж исходя из позиций конкурентов;

- Увеличение CTR и кликабельности объявлений (+60%).

Стоимость от 5$ в час/ от 100 долларов. (от 50 объявлений, свыше - по договоренности)