Стихи, песни, рисунки на заказ !!!

Дата рождения: 5 августа 1967 года

Место жительства: пос. Первомайский, город Горячий Ключ, Краснодарского края

Телефон: 8-918-380-95-62

E-mail: [email protected]

Образование: высшее

Специальность инженер-механик

В настоящее время работаю в общеобразовательной сельской школе учителем ИЗО и музыки.

Пишу стихи, сочиняю песни, исполняю песни, рисую карандашом, выполняю чертежи.

Дополнительное образование: курсы повышения квалификации учителей музыки и ИЗО в 2015 году.