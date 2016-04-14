Андрей Безкоровайный Avalentini41967Avalentini41967
56 летРоссия/Горячий Ключ
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Стихи, песни, рисунки на заказ !!!
Дата рождения: 5 августа 1967 года
Место жительства: пос. Первомайский, город Горячий Ключ, Краснодарского края
Телефон: 8-918-380-95-62
E-mail: [email protected]
Образование: высшее
Специальность инженер-механик
В настоящее время работаю в общеобразовательной сельской школе учителем ИЗО и музыки.
Пишу стихи, сочиняю песни, исполняю песни, рисую карандашом, выполняю чертежи.
Дополнительное образование: курсы повышения квалификации учителей музыки и ИЗО в 2015 году.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Стихи к песне228 просмотров
- Авторская песня240 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга