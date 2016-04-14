Avalentini41967

Андрей Безкоровайный Avalentini41967

 
56 летРоссия/Горячий Ключ
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Стихи, песни, рисунки на заказ !!!

Дата рождения: 5 августа 1967 года

Место жительства: пос. Первомайский, город Горячий Ключ, Краснодарского края

Телефон: 8-918-380-95-62

E-mail: [email protected]

Образование: высшее

Специальность инженер-механик

В настоящее время работаю в общеобразовательной сельской школе учителем ИЗО и музыки.

Пишу стихи, сочиняю песни, исполняю песни, рисую карандашом, выполняю чертежи.

Дополнительное образование: курсы повышения квалификации учителей музыки и ИЗО в 2015 году.

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга