Icq: 21061537
skype: aleksandr.aksenov
mail: [email protected]
Более 3-х лет работы системным администратором Unix/Linux-систем в большой Российской компании.
Поддержка всех сервисов:
- Jabber
- Mysql
- Exim, Courrier-imap, SpamAssassin, ClamAV.
- Proftpd
- OpelLdap
- IPFW, PF, pftpx, openvpn
- Squid, Sarg, Sacc
- Samba
- Haproxy
- Apache, Nginx, PHP
Так же большой опыт администрирования Windows-серверов.
Есть опыт перевода сервисов компании с Windows-серверов на Unix/Linux-сервера.
Опыт работы с оборудованием Cisco Catalyst 2960, 3750, 45XX, Cisco Router 83X, 18XX, 28XX, 38XX, Cisco PIX 525, Cisco ASA 5550
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!