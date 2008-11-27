Icq: 21061537

skype: aleksandr.aksenov

mail: [email protected]

Более 3-х лет работы системным администратором Unix/Linux-систем в большой Российской компании.

Поддержка всех сервисов:

- Jabber

- Mysql

- Exim, Courrier-imap, SpamAssassin, ClamAV.

- Proftpd

- OpelLdap

- IPFW, PF, pftpx, openvpn

- Squid, Sarg, Sacc

- Samba

- Haproxy

- Apache, Nginx, PHP

Так же большой опыт администрирования Windows-серверов.

Есть опыт перевода сервисов компании с Windows-серверов на Unix/Linux-сервера.

Опыт работы с оборудованием Cisco Catalyst 2960, 3750, 45XX, Cisco Router 83X, 18XX, 28XX, 38XX, Cisco PIX 525, Cisco ASA 5550