Необходимо внедрить ряд мелких правок на движке Prestashop. (верстка и программирование) Опыт работы с данной cms обязателен. ТЗ высылаем выбранным кандидатам.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
5 лет назад
Необходимо внедрить ряд мелких правок на движке Prestashop. (верстка и программирование) Опыт работы с данной cms обязателен. ТЗ высылаем выбранным кандидатам.
Ищем человека, имеющего опыт работы со Steam API ([url=http://steamcommunity.com/]https://steamcommunity.com/[/url]) Основная задача: настройка работы Steam-ботов для приема/передачи игровых предметов CS;GO. Дополнительные задачи: подключение платёжных систем и написание базового функционала сайта. Детали обсудим с выбранными кандидатами.