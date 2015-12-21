Ищем человека, имеющего опыт работы со Steam API ([url=http://steamcommunity.com/]https://steamcommunity.com/[/url]) Основная задача: настройка работы Steam-ботов для приема/передачи игровых предметов CS;GO. Дополнительные задачи: подключение платёжных систем и написание базового функционала сайта. Детали обсудим с выбранными кандидатами.