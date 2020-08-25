Azamat-ufa

Верстка - HTML5,CSS3,Jquery,JavaScript

Привет! Ищешь специалиста, который сверстает твой сайт? Тогда давай знакомиться. Меня зовут Шарафутдинов Азамат и я профессиональный HTML-Верстальщик. Расскажу три факта о себе:

- Я не боюсь сложных задач. Уже более 5ти лет верстаю сайты различной сложности от Landing Page до порталов и интернет-магазинов. (Часть работ: https://goo.gl/mXx79a), так же не боюсь слов типа Gulp, SASS(SCSS), PUG

- Для меня главное результат. Каждый проект - это вызов выполнить работу в лучшем виде, чтобы заказчик остался доволен. (Отзывы здесь: https://vk.com/topic-61267774_2963917)

- Я фанатик своей работы, который много учился, чтобы выйти на тот уровень, когда любимое дело приносит прибыль. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Так что, если у тебя есть интересный проект, то смело обращайся ко мне. Обсудим.

Контакты:

@raisart - Телеграмм

[email protected]

https://vk.com/azamat_raisart