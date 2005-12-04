Внимание! Срочно требуется декомпилировать файл! Плачу 5 WMZ сразу после того, как файл запустится у меня. архив по адресу http://vitamax.kharkov.ua/compare/mce.rar Что нужно декомпилировать: Распакуйте, найдете там директорию FLASH, в ней файл main.swf который и надо перегнать во FLA Но работа на ...