Azarov-IT

Гость Azarov-IT

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

- Оригинал макеты для полиграфии, наружной рекламы (+ возможна печать)

- Flash (создание с нуля, переработка готовых роликов, локализация)

- Создание баннеров

- Дизайн сайтов

- Объектная фотосъемка и т.д.

Дизайн сайта

  • Декомпиляция FLASHки

    В прикрепленном файле есть bannerad.swf и его xmlка. Надо декомпилить bannerad.swf и потом собрать его обратно. Если все будет работать - куплю исходник. icq 199335009

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно! Декомпилировать SWF файл

    $5

    Внимание! Срочно требуется декомпилировать файл! Плачу 5 WMZ сразу после того, как файл запустится у меня. архив по адресу http://vitamax.kharkov.ua/compare/mce.rar Что нужно декомпилировать: Распакуйте, найдете там директорию FLASH, в ней файл main.swf который и надо перегнать во FLA Но работа на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обнаженные девушки

    Добрый день! У меня есть потребность для FLASH игры снять некоторое количество видеоматериалов обнаженных, красивых девушек. Основная задача - это показать стриптиз в полный рост до полного раздевания. Т.е. самые интимные места должны быть в кадре, но ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно надо в LightWave

    Надо сделать в LightWave копию (по возможности) стол для покера. Вот есть картинка как должно быть: http://protek4u.com/VwImg.jpg Работа должны быть готова через 48 часов. Присылайте показывайте портфолио. Оплата по WebMoney или банковский перевод. По факту. Кидалава нет.

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Очень просто: PHP MySQL

    Добрый день! Необходимо сделать работу, мне лично. Описание ниже. Техническое задание и как это видит пользователь: 1) Пользователь открывает страницу и видит 4 картинки. Нажав на одну из них, он попадает на следующую страницу, которой передается параметр ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен 3D модельер

    Мне надо из сделать модель принтера в 3Д близкое к фотокачеству. Есть чертежи автокада. Как он выглядит - http://vitamax.kharkov.ua/3000_right.png это отрендренная картинка. 3D MAX обязательно! надо будет показать и анимировать, как там открываются и закрывають крышки, печатается мигает ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Кнопка ПЕЧАТЬ ОКНА для браузера под Windows и Macintosh

    Платформа: Необходимо сделать инсталируемую программу для Windows и Macintosh, которая будет добавлятьяс в браузер в виде кнопки. Работать должна с InternetExprorer версии 5.2 и выше. Желательно, чтоб был вариант для Netscape 5.0 Программа должна иметь: Install, UnInstall, Upgrade ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скриншот кнопка в InternetExporer и Nescape

    Привет всем. Мне необходимо создать кнопку на панели инструментов в браузере, которая будет работать со всеми версиями Internet Explorer и Netscape. Функции: 1) Создание скриншота всего сайта, включая ту часть, которая невидимая (ту, которую, чтоб увидеть, надо пролистать ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сделать читалку XML RSS на FLASH

    $10

    Внимание, проект для тех, у кого есть аккаунт на http://reantacoder.com Деньги выплачиваться будут только там + отзыв! Я прикрепил архив. Там 4 файла FLASH 7 abc-ticker.fla abc-tickerEMULATOR.fla abc-tickerEMULATOR.swf ticker.xml Надо, чтоб в abc-ticker.fla бегущей полосой шел текст, прочитанный из ticker.xml и в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад