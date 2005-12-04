В прикрепленном файле есть bannerad.swf и его xmlка. Надо декомпилить bannerad.swf и потом собрать его обратно. Если все будет работать - куплю исходник. icq 199335009
- Оригинал макеты для полиграфии, наружной рекламы (+ возможна печать)
- Flash (создание с нуля, переработка готовых роликов, локализация)
- Создание баннеров
- Дизайн сайтов
- Объектная фотосъемка и т.д.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Внимание! Срочно требуется декомпилировать файл! Плачу 5 WMZ сразу после того, как файл запустится у меня. архив по адресу http://vitamax.kharkov.ua/compare/mce.rar Что нужно декомпилировать: Распакуйте, найдете там директорию FLASH, в ней файл main.swf который и надо перегнать во FLA Но работа на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день! У меня есть потребность для FLASH игры снять некоторое количество видеоматериалов обнаженных, красивых девушек. Основная задача - это показать стриптиз в полный рост до полного раздевания. Т.е. самые интимные места должны быть в кадре, но ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Надо сделать в LightWave копию (по возможности) стол для покера. Вот есть картинка как должно быть: http://protek4u.com/VwImg.jpg Работа должны быть готова через 48 часов. Присылайте показывайте портфолио. Оплата по WebMoney или банковский перевод. По факту. Кидалава нет.3D-графика2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать работу, мне лично. Описание ниже. Техническое задание и как это видит пользователь: 1) Пользователь открывает страницу и видит 4 картинки. Нажав на одну из них, он попадает на следующую страницу, которой передается параметр ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт18 лет назад
Мне надо из сделать модель принтера в 3Д близкое к фотокачеству. Есть чертежи автокада. Как он выглядит - http://vitamax.kharkov.ua/3000_right.png это отрендренная картинка. 3D MAX обязательно! надо будет показать и анимировать, как там открываются и закрывають крышки, печатается мигает ...3D-графика17 заявокЗакрыт18 лет назад
Платформа: Необходимо сделать инсталируемую программу для Windows и Macintosh, которая будет добавлятьяс в браузер в виде кнопки. Работать должна с InternetExprorer версии 5.2 и выше. Желательно, чтоб был вариант для Netscape 5.0 Программа должна иметь: Install, UnInstall, Upgrade ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт18 лет назад
Привет всем. Мне необходимо создать кнопку на панели инструментов в браузере, которая будет работать со всеми версиями Internet Explorer и Netscape. Функции: 1) Создание скриншота всего сайта, включая ту часть, которая невидимая (ту, которую, чтоб увидеть, надо пролистать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Внимание, проект для тех, у кого есть аккаунт на http://reantacoder.com Деньги выплачиваться будут только там + отзыв! Я прикрепил архив. Там 4 файла FLASH 7 abc-ticker.fla abc-tickerEMULATOR.fla abc-tickerEMULATOR.swf ticker.xml Надо, чтоб в abc-ticker.fla бегущей полосой шел текст, прочитанный из ticker.xml и в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад