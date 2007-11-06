Дизайн баннера

Нам требуется компьютерный дизайн. Дизайн плаката на щит 3х6 метра Идея дизайна - картинка, на которой изображен частный дом, украшенный еловыми и новогодними гирляндами, очень красивый (может быть также часть интерьера с елкой) перед домом стоят изумленные ...