Дизайн баннера

Нужно изготовить рекламный макет для размещения на автобусах "Богдан". Отписывайтесь, пожалуйста с ссылкой на портфолио. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
баннер около трассы при въезде в город.
Задача:
проезжающие по трассе должны увидеть что фирма, разместившая информацию на пилларе, предлагает купить у них мраморную крошку.
Заказчик - производитель мраморной крошки.
Текст на баннере:
Мраморная крошка фракция 0-5 мм
КузбассСтройМрамор ООО
г. Кемерово
тел 555-555
тел
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