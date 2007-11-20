3 щита 3*6

$250
Наружная рекламаЗавершен23 заявки322 просмотра
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Сделать 5 щитов размером 3*6. Дам всю инфу и картинки, надо лишь грамотно и быстро скомпоновать.

16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
casinoplay
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
5 дней
Отлично поработали. Все выполнил хорошо, грамотно и красиво. Рекомендую Артура.
понравилось работать рекомендую задание выдал вовремя оплатил даже больше, чем договаривались надеюсь продолжим работу
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