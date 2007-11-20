3 щита 3*6

Требуется сделать креативный дизайн под мобильный стенд 120 мм на 200, Тематика недвижимость сайт www.tvoyadres.ru Ориентроваться необходимо на www.tvoyadres.ru/logonew.psd
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Сделать 5 щитов размером 3*6. Дам всю инфу и картинки, надо лишь грамотно и быстро скомпоновать.
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