Баннерная визуализация

На основе фотографии необходимо прорисовать баннер для наружного размещения.

Основные задачи - обработка фотографии.

Исходники в формате NEF.

За основу берется одна фотографии, т.е. работа без калложирования.

В случае качественно выполненной работы, дизайнер (художник) будет отрисовывать др. визуальные формы для компании.

Работа срочная, макет нужен 09.11.2007, поэтому кто не готов сегодня вечером отрисовать, свои предложения не выставляйте.

Победитель будет назван сегодня (08.11.07) в 20.00 по мск.

Все дополнительные вопросы по ICQ 168297666

Огромная просьба при выставлении своего предложения указывать цену, за которую Вы согласитесь работать. Предложения без цены рассматриваться не будут. Предложения с неадекватной ценой так же рассматриваться не будут (неадекватная цена - 0,5$ или 2,23$ или 2280$)