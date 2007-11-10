Баннерная визуализация

Нужен макет для вывески на двери о фирме, режиме работы, телефоны, адрес.. Печататься будет на оракале в копи-центрах. Предлагайте, пожалуйста, ваши цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе фотографии необходимо прорисовать баннер для наружного размещения.
Основные задачи - обработка фотографии.
Исходники в формате NEF.
За основу берется одна фотографии, т.е. работа без калложирования.
В случае качественно выполненной работы, дизайнер (художник) будет отрисовывать др. визуальные формы для компании.
Работа срочная, макет нужен 09.11.2007, поэтому кто не готов сегодня вечером отрисовать, свои предложения не выставляйте.
Победитель будет назван сегодня (08.11.07) в 20.00 по мск.
Все дополнительные вопросы по ICQ 168297666
Огромная просьба при выставлении своего предложения указывать цену, за которую Вы согласитесь работать. Предложения без цены рассматриваться не будут. Предложения с неадекватной ценой так же рассматриваться не будут (неадекватная цена - 0,5$ или 2,23$ или 2280$)
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