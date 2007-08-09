Дизайн щита 3х6

Нам требуется компьютерный дизайн.

Дизайн плаката на щит 3х6 метра

Идея дизайна - картинка, на которой изображен частный дом, украшенный еловыми и новогодними гирляндами, очень красивый (может быть также часть интерьера с елкой) перед домом стоят изумленные дети (может спиной к нам ), одетые по-зимнему, с санками и тд.

Подпись под плакатам - информационная:

УКРАШАЕМ ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ К НОВОМУ ГОДУ

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Так же где-то на картинке размещен наш логотип