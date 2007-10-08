Макет для "Богданов"

Надо сделать макет для щита 3*6м и штендера 1.2*0.8м (вертикальный). Есть образцы уже готовой рекламы, надо сделать по её подобию. В приложении - картинка уже имеющегося щита. Требуемый макет щита по несколько другой тематике: Коробки ...