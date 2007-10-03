Оформление навигации по бизнес-центру

Наружная рекламаЗакрыт5 заявок264 просмотра
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Необходимо оформить навигацию по бизнесцентру -таблички информационные, указатели, стенды.

Условия

1. Портфолио а также опыт работы в данной области

2. Проживание в С-Пб.

16 лет назад
GekaO
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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