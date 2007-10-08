Сделать 5 щитов размером 3*6. Дам всю инфу и картинки, надо лишь грамотно и быстро скомпоновать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Транспортной компании требуется разработать дизайн оформления корпоративных автомобилей трёх марок: ГАЗ 22177 Баргузин, Шевролет Лачетти и ДЭУ Матиз. Все автомобили белого цвета.
Наша компания занимается пассажирскими перевозками по РФ, а именно доставкой персонала крупных компаний к месту работы: как к двери городского офиса, так и в самые отдаленные уголки Российской Федерации, с использованием транспортных средств высокой проходимости.
Поэтому нам хотелось бы оформить корпоративные авто в соответствии с их назначением.
Есть идея сделать что-то в духе авиакомпании S7: http://www.scanway.ru/fotowork/okt/s7.jpg, http://www.scanway.ru/fotowork/okt/s73.jpg. У них на автомобилях изображаются силуэты разных людей в зависимости от назначения автомобиля. Есть желание сделать нечто подобное.
Т.е., если эта машина доставляет офисных сотрудников на работу, то на ней, к примеру, будет силуэт сотрудника офиса с портфелем, спешащего на работу. Если же это высокопроходимый полноприводный Баргузин, то на нем нарисуем силуэт геодезиста с теодолитом или что-то в этом духе.
Изначально еще до разработки дизайна сайта предполагалось использовать следующую цветовую гамму для оформления машин: http://www.dexter.ru/lite/#/taxopark/transfers/ (чтобы машина не осталась незамеченной в потоке).
Однако сейчас цветовая гамма сайта несколько отличается от этого образца, хотя есть схожие тона. Поэтому вопрос с цветовой гаммой оформления машин открыт. Здесь нужен Ваш креативный подход.
Макет сайта выложен на http://getfile.ws/vezdevoz.jpg . Он пока еще не запущен и находится в стадии разработки. Все фотографии на нем будут заменены другими. Однако цветовая гамма и логотипы утверждены.
Если необходимо, могу переслать данные от разработчика сайта по цветам и шрифтам.
Помимо графики в дизайне должны присутствовать два текстовых послания:
1. адрес сайта: www.vezdevoz.ru,
2. слоган: «Доставка персонала к месту работы» (хотя это рабочий вариант, который, скорее всего, будет заменен чем-то более интересным).
Мы готовы рассмотреть различные предложения по дизайну: от оклейки отдельных частей до полной оклейки авто. Можно также предусмотреть использование под оклейку поверхности заднего и задних боковых стекол, чтобы проще было поместить задуманную композицию.
Присылайте Ваши предложения. Будем рады сотрудничеству
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