Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сервис форумов IXFO.RU119 просмотров
- Без названия115 просмотров
- Без названия110 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Без названия110 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия112 просмотров
- 3DFile.org206 просмотров
- Портал Арзамасского района176 просмотров
- Портал Арзамасского района111 просмотров
- Сервис форумов IXFO.RU109 просмотров
- Хостинг сайтов KreaWeb.ru122 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
13 лет назад
Мда так и не сработались, так как пропал и не отвечает ни в аське ни по эмейлу, хотя всё так хорошо начиналось.
$20
10 баллов
13 лет назад
Все сделал отлично, быстро с обьяснениями. спасибо большое, продолжаем работать