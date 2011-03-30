BOOBRS

Игнатий BOOBRS

 
32 годаРоссия/Арзамас
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
rufikk
Руфат 
48 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Нужен дизайн, вёрстка и натяжка на Elite-Board 2
Мда так и не сработались, так как пропал и не отвечает ни в аське ни по эмейлу, хотя всё так хорошо начиналось.
myartlife
Максим 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Помочь настроить тему для вордпресс
Все сделал отлично, быстро с обьяснениями. спасибо большое, продолжаем работать