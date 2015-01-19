Перевод с финского языка на русский язык билета объём — 1–1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.
ПЕРЕВОДЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ
Работы выполняются командой квалифицированых переводчиков с использованием программы Trados, что позволяет сохранить однообразие стиля и терминологии при переводе больших объёмов несколькими исполнителями.
Различные тематики:
- техническая
- юридическая
- меницина, фармакология
Расценки на услуги:
Английский язык — 180 руб./1800 знаков с пробелами.
Немецкий, французский, итальянский, язык — 200 руб./1800 знаков с пробелами.
E-mail: [email protected]
Skype: bridge2422
- Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевод с китайского языка на русский язык чека, объём - 1-1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад