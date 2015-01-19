BRIDGE24

Алексей BRIDGE24

 
59 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
ПЕРЕВОДЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ

Работы выполняются командой квалифицированых переводчиков с использованием программы Trados, что позволяет сохранить однообразие стиля и терминологии при переводе больших объёмов несколькими исполнителями.

Различные тематики:

- техническая

- юридическая

- меницина, фармакология

Расценки на услуги:

Английский язык — 180 руб./1800 знаков с пробелами.

Немецкий, французский, итальянский,  язык — 200 руб./1800 знаков с пробелами.

E-mail: [email protected]

Skype: bridge2422 

  • Перевод с финского языка на русский язык

    Перевод с финского языка на русский язык билета объём — 1–1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с китайского языка на русский язык

    Перевод с китайского языка на русский язык чека, объём - 1-1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад