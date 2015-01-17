Перевод с финского языка на русский язык

ПереводыЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Перевод с финского языка на русский язык билета объём — 1–1,5 страницы, срок оговаривается, при надлежащем качестве и соблюдении сроков продолжение сотрудничества. Просьба указать ставку из расчета 1800 знаков с пробелами по выходу.

9 лет назад
BRIDGE24
Алексей 
57 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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