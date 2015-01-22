Перевод пользовательского соглашения с Русского на Английский

Ну что могу сказать, приятно когда человек сдерживает свои обещания и выполняет работу в оговоренные сроки !!! (времени на работу было мало). Несмотря на малые сроки работа выполнена качественно, чувствуется ответственный подход )) Лично я еще не раз обращусь к данному исполнителю, и всем остальным советую, не проходите мимо, и Вы не пожалеете ))