Осуществляю перевод ru-en и en-ru по следующим тематикам:
- Тексты общей тематики
- Корреспонденция/ Деловая переписка
- Публицистические тексты
Являюсь студенткой последнего курса лингвистического института. Уровень знания английского Advanced.
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- Перевод статьи с Forbes314 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Ну что могу сказать, приятно когда человек сдерживает свои обещания и выполняет работу в оговоренные сроки !!! (времени на работу было мало). Несмотря на малые сроки работа выполнена качественно, чувствуется ответственный подход )) Лично я еще не раз обращусь к данному исполнителю, и всем остальным советую, не проходите мимо, и Вы не пожалеете ))
Ответный отзыв
В течении всего времени выполнения мной задания Евгений находился на связи. Оплата поступила вовремя и в полном объеме. Ответственный заказчик.
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга