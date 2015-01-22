Elizabethbond

Бондаренко Elizabethbond

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Осуществляю перевод ru-en и en-ru по следующим тематикам:

  • Тексты общей тематики
  • Корреспонденция/ Деловая переписка
  • Публицистические тексты
О себе:

Являюсь студенткой последнего курса лингвистического института. Уровень знания английского Advanced.

Портфолио

Отзывы заказчиков

KEASioS
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Перевод пользовательского соглашения с Русского на Английский
Ну что могу сказать, приятно когда человек сдерживает свои обещания и выполняет работу в оговоренные сроки !!! (времени на работу было мало). Несмотря на малые сроки работа выполнена качественно, чувствуется ответственный подход )) Лично я еще не раз обращусь к данному исполнителю, и всем остальным советую, не проходите мимо, и Вы не пожалеете ))
В течении всего времени выполнения мной задания Евгений находился на связи. Оплата поступила вовремя и в полном объеме. Ответственный заказчик.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга